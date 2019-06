Terremoto al Csm, summit notturni tra togati e politici per spartirsi i voti: al tavolo con Palamara anche Lotito

Al tavolo per spartirsi i voti anche Lotito - A rivelare i retroscena dei tentativi di Palamara per far nominare un procuratore gradito al posto di Pignatone sono gli atti processuali trasmessi dai magistrati di Perugia al Csm e al ministero della Giustizia. Le riunioni per spartirsi i voti per scegliere il nuovo procuratore di Roma si sarebbero svolte a tarda sera in un albergo romano. Oltre a Palamara, Ferri e Lotti, c'erano i consiglieri del Csm Luigi Spina, Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Gianluca Morlini e Paolo Criscuoli. Ma non solo, a queste rimpatriate notturne avrebbe preso parte anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che avrebbe omaggiato l'amico romanista Palamara di biglietti da distribuire agli amici.



Supercimice nel cellulare di Palamara - Dalle carte processuali emerge poi che nel cellulare del magistrato Palamara sarebbe stato inserito dalla Gico della Finanza un "trojan" per caripire le conversazioni. La supercimice ha registrato per oltre due ore la conta dei voti che verranno espressi in commissione per sistemare nei posti chiave magistrati "di fiducia". Uno tsunami che sembra segnare l'ora più buia per il Csm e di cui nessuno nasconde i rischi. A partire dal vice presidente David Ermini che in un plenum straordinario, parla di "ferita profonda" e "dolorosa" e avverte: "Siamo di fronte a un passaggio delicato: o sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti".



L'inchiesta della Procura di Perugia prosegue - Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Perugia. Luigi Spina, l'unico dei consiglieri del Csm indagato, davanti ai pm umbri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Palamara, invece, depositerà nei prossimi giorni una memoria difensiva per attestare che non c'è "nulla di penalmente rilevante" nelle accuse che gli vengono rivolte.