Terni, spari in centro durante un controllo: carabiniere ferito

Un carabiniere è rimasto ferito a una gamba, in centro a Terni , da un colpo di pistola che lo ha raggiunto dopo che un uomo, fermato per un normale controllo, aveva dato in escandescenza. Il militare dell'Arma non è grave. I carabinieri erano giunti in supporto alla polizia dopo che l'uomo, poi bloccato, aveva cominciato a colpire gli agenti con calci e pugni. In tutto sono stati esplosi quattro colpi, la dinamica è ancora da chiarire.

L'episodio è avvenuto in pieno centro cittadino, nei pressi della rotatoria di via Eugenio Chiesa. L'uomo era stato fermato per un controllo da una volante della polizia, ma - in base alle prime informazioni - ha dato in escandescenze. I poliziotti hanno quindi chiesto il supporto dei carabinieri. In tutto, come detto, sarebbero partiti quattro colpi. L'uomo - è una delle ipotesi - sembra possa essersi impossessato di un'arma di servizio, durante il parapiglia. Infine è stato bloccato e, viste le condizioni di alterazione, accompagnato in ospedale dal 118.



Salvini: "Urgente approvare dl Sicurezza bis" - "Il decreto sicurezza bis punisce più severamente chi aggredisce le forze dell'ordine: non vedo l'ora che sia convertito in legge. E non mollo sulla guerra totale allo spaccio e al consumo di droga: altro che liberalizzazione come vorrebbe qualcuno". E' il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Solidarietà al carabiniere ferito da uno straniero - aggiunge il titolare del Viminale -. L'uomo ha prima attaccato le forze dell'ordine a calci e pugni e poi ha addirittura sparato". "Un grazie e un grande abbraccio alle donne e agli uomini in divisa che - conclude - in tutta Italia e tutti i giorni, rischiano la vita per difendere la sicurezza dei cittadini perbene".