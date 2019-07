Terni, ragazza stuprata in un parcheggio: arrestato un 18enne egiziano

Un egiziano di 18 anni, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Terni perché ritenuto responsabile dello stupro di una giovane compiuto la notte tra il 29 e 30 giugno, nel parcheggio del parco Chico Mendes, alla periferia della città. Fino a pochi mesi fa era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati che si trova in provincia. Risulta incensurato e con un impiego in un bar.