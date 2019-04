Scandalo sanità Umbria, il medico Giuseppe Nardi a "Mattino Cinque": "Funziona così in tutta Italia"

È uno dei medici più quotati d’Italia e da anni gestisce il reparto di anestesia dell’ospedale di Rimini, dopo essere stato primario per 14 anni in un grande nosocomio romano. Un curriculum vitae invidiabile quello di Giuseppe Nardi, profilo perfetto per diventare il primario di Perugia. Così, però, non è stato. Il concorso era truccato – secondo l’inchiesta che ha travolto tutto il mondo della sanità umbra – e Nardi è stato scartato dalle graduatorie.



“In Italia, purtroppo, il 70% dei concorsi ha interferenze esterne - si è sfogato così il medico, ai microfoni di "Mattino Cinque" - nessuno mi ha avvisato che questo concorso si sarebbe tenuto”. Si tratterebbe di uno dei tanti stratagemmi per assegnare quella carica, tanto ambita, a un medico meno preparato. "Ciò che è successo a Perugia è solo la punta dell'iceberg - spiega il dottore - funziona così in tutta Italia".