Arresti sanità Umbria, Bocci si dimette e rende la tessera del Pd

Gianpiero Bocci, finito agli arresti domiciliari per l'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia, si è dimesso da segretario regionale del Pd e ha restituito la tessera del partito. L'ex sottosegretario, che nei giorni scorsi era già autosospeso, ha spiegato di avere preso questa decisione "per mettere al riparo il patrimonio democratico del partito e per potersi difendere al meglio nell'inchiesta che lo riguarda".