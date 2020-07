Ragazzi morti a Terni, lunedì i funerali insieme nel Duomo della città

Saranno celebrati insieme, lunedì 13 luglio alle 15.30 nel Duomo di Terni, i funerali di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i ragazzi di 16 e 15 anni morti dopo aver assunto un mix di droghe. Per il giorno delle esequie il sindaco Leonardo Latini ha proclamato il lutto cittadino. In previsione di un notevole afflusso di persone sono stati allestiti spazi anche fuori dalla chiesa per rispettare le norme contro la diffusione del coronavirus.