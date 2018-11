Perugia, scuolabus filmato mentre va a 100 all'ora: panico tra i genitori

Secondo l'autore del video, intervistato da La nazione, si vedrebbe la testa di un bambino. Ma dalle immagini non è chiaro. Il video che si è diffuso tra i genitori ha generato il panico tra le famiglie tanto che i rappresentanti di classe della scuola elementare di Casa del Diavolo si sono riuniti per fare il punto della situazione e cercare di risolvere anche altri problemi legati ai trasporti in quella zona. L'alta velocità del mezzo potrebbe essere collegata ai cambiamenti di percorso e all'allungamento dei tempi di percorrenza.



Il video è arrivato anche a Paolo Calistroni, presidente dell'Acap, il consorzio che si occupa della gestione del servizio di trasporto scolastico. "Ho visto le immagini – ha commentato Calistroni, - ma prima di emettere sentenze dobbiamo verificare l'orario in cui sono state girate quelle immagini e se all'interno dello scuolabus ci fossero o meno bambini". E sul problema delle corse scolastiche da potenziare il presidente Acap precisa che sono in atto da parte dell'azienda "gli approfondimenti necessari per capire se ci sia il bisogno di aggiungere una corsa bis in quella zona".