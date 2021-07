Perugia, mamma dona 150 litri di latte materno all'ospedale

"Ringrazio tutto il personale sanitario della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia - dice Caterina - per essermi stato vicino in questo periodo particolare della mia vita e per avermi supportata con utili consigli durante questi mesi di donazione. Aver donato il mio latte è stato per me un semplice gesto di solidarietà nei confronti dei piccoli e delle mamme che non hanno avuto la mia stessa fortuna".

Il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, ha voluto a sua volta ringraziare personalmente la signora Caterina per il grande gesto di umanità. Normalmente sono 15 i litri donati in media da una donatrice.

"La donazione del latte materno rappresenta una possibilità eccezionale per i neonati prematuri - afferma la dottoressa Stefania Troiani, direttore del Neonatale e della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia - in quanto promuove, oltre allo sviluppo fisico, anche quello cerebrale migliorando gli aspetti neuroevolutivi e determina una riduzione della durata della degenza ospedaliera, offrendo una protezione a medio-lungo termine sul rischio cardiovascolare e metabolico".