Elisa Di Francisca mamma bis, l’allattamento è social

Se state pensando a un’atleta perfetta per promuovere l’allattamento al seno, ecco Elisa Di Francisca è la candidata ideale. La ex schermitrice azzurra, specializzata nel fioretto, campionessa olimpica nel 2012 e nel 2016, è diventata mamma per la seconda volta da poco e sui social è un tripudio di immagini con il suo piccolo Brando attaccato al seno.

“Merendina” scrive a corredo di uno scatto con il suo bimbo. “Colazione espressa” è la didascalia di una foto sul lettone di casa davanti allo specchio. “A chi si stacca prima” è il titolo di un’altra immagine dolcissima del neonato durante l’allattamento. E poi la sportiva racconta ai follower: “Il mio lavoro preferito in questi giorni”. Anche in auto tra un impegno e l’altro l’atleta si ferma per un pit stop con il suo cucciolo e confida ai fan: “Starei così per ore”. E ancora: “Brando, sei un’emozione incredibile” e si vede!

Elisa Di Francisca, 38 anni, si è sposata con Ivan Villa nel 2019. Hanno due figli Ettore, 4 anni, e Brando, nato a maggio. Si è ritirata dall’attività agonistica a novembre 2020 in occasione della seconda gravidanza.

