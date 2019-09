Elisa Di Francisca si è sposata, a Ischia il sì della campionessa olimpica

Nozze da favola per Elisa Di Francisca , che ha finalmente detto sì a Ivan Villa , autore e produttore televisivo, dopo 4 anni d'amore e un figlio, Ettore, nato nel 2017. La cerimonia è andata in scena a Ischia: prima il rito religioso nella Chiesa del Soccorso, poi cena a base di pesce nella baia di San Montano, tra canti, fuochi d'artificio e la tradizionale fazzolettata.

Elisa era stupenda nel lungo abito bianco impreziosito da un velo ricamato. Ivan la aspettava all'altare, elegantissimo e visibilmente emozionato. Al termine della messa hanno ricevuto gli ospiti sul piazzale della chiesa, tanta musica e il mare al tramonto sullo sfondo.



Cambio di scenario e di look per la sposa: il ricevimento si è svolto a bordo piscina in un locale esclusivo. La Di Francisca ha tolto il vestito lungo e ha mostrato le gambe con un pagliaccetto corto e trasparente. Tra gli invitati al party, Giovanni Malagò e Raimondo Todaro, partner di ballo della campionessa di scherma durante la partecipazione a "Ballando con le Stelle".