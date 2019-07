Nozze sulla spiaggia per Stefania Orlando, guarda le foto

Dopo 11 anni insieme, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono detti sì. Per giurarsi amore eterno hanno scelto come scenario la spiaggia di Fregene al tramonto, dove hanno organizzato un white party con tanti amici vip, tra cui Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Antonella Elia . La sposa era raggiante, con un abito dalla gonna ampia e dal bustino luccicante.

Le nozze della Orlando sono state proprio come le aveva sempre sogante. Al calar del sole a due passi dal mare, insieme a tutte le persone più care. Il vestito, come promesso, era "una nuvola": spumeggiante nella parte bassa, attillato e trasparente sopra. Tutti gli invitati erano vestiti di bianco, colore dominante del ricevimento intervallato soltanto da qualche tocco di lilla sul bouquet e sulla torta con rose e note musicali.



Il party è stato all'insegna del divertimento e dell'allegria, tra risate, balli e musica dal vivo. Per lasciare le signore libere di godersi la festa, gli sposi hanno pensato di mettere a disposizione delle comode ciabatte infradito: un regalo apprezzatissimo dalle ospiti!