Elisa Di Francisca mamma bis: "Benvenuto Brando"

Fiocco azzurro per Elisa di Francisca, che è diventata mamma per la seconda volta. A darne notizia è stata la stessa campionessa olimpica di fioretto con una foto postata sul suo profilo social che la ritrae nel letto d'ospedale accanto al neonato. "Benvenuto tra noi Brando", ha scritto a commento.

Elisa Di Francisca e il marito Ivan Villa hanno già un bambino, Ettore, nato nel 2017. Dopo la prima maternità la 38enne sportiva, doppio oro ai Giochi di Londra 2012 e argento a Rio 2016, era tornata in pedana con l'intento di proseguire la sua carriera fino a Tokyo 2020. Ma il rinvio delle Olimpiadi a causa della pandemia hanno cambiato i suoi piani agonistici.

E così a novembre aveva annunciato la seconda gravidanza e insieme anche l'addio ai Giochi: "Di fronte all'incertezza di un'Olimpiade ancora in bilico ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore. Allatterò, crescerò i miei bambini, i Giochi li guarderò alla televisione senza rimpianti. Ho scelto un bambino, non ho scelto me. Indietro non si torna".