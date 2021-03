Ha scelto di celebrare le donne con una bellissima foto del suo pancione nudo. Laura Barriales è al sesto mese, in dolce attesa di un maschietto dopo la primogenita avuta dal marito Fabio Cattaneo, e posa con addosso solo un paio di jeans. Completamente nuda davanti allo specchio Chiara Ferragni è al countdown: tra pochi giorni terrà tra le braccia la sua piccolina ma intanto posa con le curve in bella vista. E poi ci sono Cristina Chiabotto, Belen Rodriguez, Flora canto, Emily Ratajkowski, Elisa Di Francisca…

Curve materne in bella vista, da Belen alla Barriales è un tripudio di pancioni Tgcom24 1 di 21 Laura Barriales Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Chiara Ferragni Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Belen Rodriguez Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Cristina Chiabotto Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Elisa Di Francisca Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Aldo Montano e Olga Plakhina Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Emily Ratajkowski Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Flora Canto Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Alessia Ventura Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Francesca Rocco Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiara ha aspettato il ritorno del marito da Sanremo prima di postare lo scatto senza veli davanti allo specchio: è l’aggiornamento per i follower in cui avvisa di essere alla 37esima settimana. Ora che Fedez è accanto a lei, ogni giorno è buono per l’arrivo della baby-Ferragnez.

“Non aspettiamo che te, Luce Maria” scrive Cristina Chiabotto che posta nelle Stories i suoi allenamenti col pancione in attesa di poter vedere la sua primogenita. Lei e il marito Marco Roscio sono al settimo cielo. Manca poco al parto anche per Elisa Di Francisca. La campionessa olimpica è in attesa del secondogenito. Faranno il bis anche Aldo Montano e l’atleta russa Olga Plakhina e pure Flora Canto con Enrico Brignano.

Leggi Anche Meghan Markle incinta, ecco la sua dieta flexitariana

Poi c’è l’esplosiva Emily Ratajkowski. Per la modella e influencer è il primo figlio e i post sulla crescita del suo pancione non si contano. Pubblica scatti osè completamente nuda in cui mostra le sue forme floride, il décolleté bombastico, il ventre che lievita e il suo fisico sempre estremamente sensuale. Sfoglia la gallery e guarda i pancioni nudi e non…

Belen incontenibile, in mostra seno e pancia materni Tgcom24 1 di 31 IPA 2 di 31 IPA 3 di 31 IPA 4 di 31 IPA 5 di 31 IPA 6 di 31 IPA 7 di 31 IPA 8 di 31 IPA 9 di 31 IPA 10 di 31 IPA 11 di 31 IPA 12 di 31 IPA 13 di 31 IPA 14 di 31 IPA 15 di 31 IPA 16 di 31 IPA 17 di 31 IPA 18 di 31 IPA 19 di 31 IPA 20 di 31 IPA 21 di 31 IPA 22 di 31 IPA 23 di 31 IPA 24 di 31 IPA 25 di 31 IPA 26 di 31 IPA 27 di 31 IPA 28 di 31 IPA 29 di 31 IPA 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: