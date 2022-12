Perugia, maltrattamenti a disabili in comunità: 3 arresti

L'ordinanza - che prevede per tutti gli indagati gli arresti domiciliari - giunge al termine di una complessa e articolata attività investigativa.

Le indagini, svolte anche attraverso intercettazioni ambientali audio e video, "hanno permesso di svelare - riferisce la Procura di Perugia - molteplici condotte con veri e proprio abusi fisici e psicologici". In caso di "punizione", per esempio, i disabili più irrequieti venivano costretti con la forza a rimanere per lunghi periodi e a volte anche per l'intera giornata, seduti su poltrone e divani. Gli indagati, venendo meno ai loro obblighi, avrebbero posto in essere in maniera sistematica una serie di atti di umiliazione, condotte vessatorie fisiche e verbali, e intimidazioni.

All'interno della struttura è stata poi accertata l'inesistenza di qualsiasi attività ludico-ricreativa. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di altre persone indagate ma non raggiunte dal provvedimento cautelare.