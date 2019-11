Perugia, maltrattamenti su bambine di un asilo: arrestata una maestra

Una maestra di un asilo comunale della provincia di Perugia è stata arrestata, e posta ai domiciliari, per maltrattamenti ai danni di due bambine di un anno e mezzo. Le piccole sarebbero state strattonate, maltrattate, costrette a ingoiare il cibo contro la loro volontà e messe in punizione al bagno se non ubbidivano. Durante l'indagine sono state installate, all'interno della scuola, anche le telecamere.