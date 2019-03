Maltrattamenti sui bambini, arrestate due maestre di asilo a Pavia e Como

Le indagini condotte dai militari hanno, nel giro di pochi mesi, confermato le voci riguardo i comportamenti della maestra. Determinanti sono stati i filmati girati all'interno della struttura che hanno documentato ripetute violenze, di natura fisica (spinte, strattoni e schiaffi) e psicologica. Nei confronti della donna l'autorità giudiziaria pavese ha disposto la misura della custodia cautelare domiciliare. Due sue collaboratrici sono state denunciate a piede libero per abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori.



Un arresto anche nel Comasco - I carabinieri di Como hanno arrestato una maestra d'asilo per ripetuti maltrattamenti nei confronti dei bambini. La donna, di 58 anni, è stata messa ai domiciliari. Secondo l'accusa, nell'asilo nido di Cernobbio in cui faceva l'educatrice, avrebbe tenute condotte violente verso "bambini di età compresa tra i 3 e i 18 mesi".