Perugia, 12enne va in ospedale per un mal di pancia e scopre di essere incinta

Un "fidanzato" di 14 anni - La ragazzina, originaria della Romania secondo la "Nazione", sarebbe arrivata in Italia da appena una settimana e sarebbe stata ospitata dagli zii, che vivono nel capoluogo umbro. Ai medici avrebbe inizialmente negato di aver avuto rapporti sessuali, mentre poi avrebbe raccontato di un fidanzato di 14 anni.

Il fratello della piccola ha consegnato in ospedale l'esito di una visita ginecologica eseguita a novembre nel paese d'origine della ragazzina, dalla quale non risultava lo stato di gravidanza. La 12enne, per ora affidata ai medici, è ricoverata in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, e sta meglio. Il personale sanitario ha subito allertato gli investigatori e i servizi sociali, che stanno verificando anche l'ipotesi di abusi sulla piccola.