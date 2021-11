Omicidio Meredith Kercher, Rudy Guede chiede lo sconto sul fine pena: potrebbe tornare libero subito

Amanda Knox: "Tutte le prove portano a Guede"

Sul caso è tornata a parlare Amanda Knox, assolta in appello insime a Raffaele Sollecito. "Penso ci siano tutte le prove e tutti gli elementi per capire cosa sia successo quella notte e tutte portano a Rudy Guede. Non ci sono prove che ci collegano a quell'omicidio. E' il motivo per cui tutt'ora c'è la sensazione che tutta questa storia non sia chiusa del tutto", ha affermato la Knox in un'intervista alle Iene (in onda venerdì sera su Italia1). "So che ha ucciso Meredith - ha aggiunto - e so che lui non ammette di averlo fatto e che punta il dito contro di me e Raffaele. Lui era un uomo armato contro una donna senza armi, non deve essere per forza più complicato di così".