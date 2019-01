Omicidio Meredith Kercher, la Corte di Strasburgo condanna lʼItalia: "Violati i diritti di Amanda Knox"

L'Italia dovrà quindi pagare 10.400 euro, a fronte di una richiesta di 500mila, a Amanda Knox per danni morali e 8mila euro per le spese legali. L'americana aveva chiesto 30mila euro per la procedura davanti alla Corte, e più di due milioni di euro per le spese sostenute dai suoi genitori per i processi in Italia.



In particolare, la Corte ha ritenuto che la ragazza "non ha beneficiato di un'indagine capace di far luce sui fatti e su ogni responsabilità", dopo che la Knox ha denunciato maltrattamenti il 6 novembre 2007 in un momento in cui era sottoposta a uno stretto controllo di polizia. La Corte europea, inoltre, ha ritenuto che il governo italiano non è riuscito a dimostrare che la restrizione dell'accesso dell'imputata a un avvocato, in occasione dello stesso colloquio, non ha minato irrimediabilmente l'equità del procedimento nel suo insieme.



La Corte ha ritenuto infine che le autorità non hanno valutato il comportamento dell'interprete (che si vedeva come mediatore e aveva adottato un atteggiamento materno nei confronti di Knox), così da verificare se la sua assistenza fosse stata coerente con le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione, o se avesse avuto un impatto sull'esito del procedimento penale nei confronti di Knox. Secondo la Corte, questo fallimento iniziale ha avuto ripercussioni su altri diritti e ha compromesso l'equità del procedimento nel suo complesso.



"E' una decisione importante - ha commentato l'avvocato Luciano Ghirga -. E' stato infatti affermato il principio che è stato violato il diritto di difesa di Amanda Knox". Il legale ha espresso quindi "soddisfazione" per la decisione di Strasburgo.