Mez, Amanda Knox rivela il legame con una detenuta lesbica in carcere

Amanda Knox, la 29enne assolta nel 2015 per l'omicidio di Meredith Kercher, ha rivelato di aver avuto una relazione omosessuale durante la sua permanenza in carcere. La rivelazione è giunta proprio in occasione della festività di San Valentino, il giorno degli innamorati. "In prigione ho conosciuto Leny, una ragazza bassa con capelli neri e corti", ha raccontato. La Knox era stata condannata a 28 anni e mezzo di reclusione in appello e a tre anni per calunnia.