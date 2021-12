Insulti razzisti all'aspirante Miss Italia, Anna Giulia Fossatelli: "Provo a farmeli scivolare addosso"

"È una situazione che farebbe male a chiunque, io provo a farmela scivolare addosso". Così a "Pomeriggio Cinque" l'aspirante Miss Italia Anna Giulia Fossatelli, dopo gli insulti razzisti subiti sui social. "Gli attacchi non sono arrivati solo privatamente, precedentemente sono stati fatti sotto a un post pubblico", spiega la 18enne, vincitrice della fascia di Miss Sorriso Umbria, rispondendo agli attacchi di chi in studio la accusa di utilizzare questo spiacevole episodio per "avere successo in televisione".

Anna Giulia, infatti, racconta che gli insulti non sono stati rivolti solo a lei, ma anche alla sua famiglia. E anche se provengono da un numero limitato di persone sono comunque offensivi, per questo motivo l'aspirante Miss Italia ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine e, in collegamento a Canale 5, mostra il verbale della denuncia.