Scontro fra mezzi pesanti sulla A1 a Orvieto: due morti

Come si legge sul sito di Autostrade per l'Italia, a causa dell'incidente, tra Fabro e Attigliano si registrano otto chilometri di coda. "Il traffico defluisce su due corsie di cui una in deviazione. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Roma, consigliamo di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione di Perugia, seguire le indicazioni per la superstrada E45 con rientro in autostrada a Orte. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso", continua la comunicazione sul sito.