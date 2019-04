Il senatore Pillon (Lega) condannato per diffamazione a un circolo gay | "Difendere le famiglie costa caro"

La condanna per diffamazione è per avere affermato che gli interventi informativi contro l'omofobia dell'associazione con gli studenti degli istituti superiori fossero in realtà degli inviti ad avere rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso.



Pillon: "Difendere le famiglie costa caro" - "Difendere le famiglie dall'indottrinamento costa caro", ha detto il senatore Simone Pillon, che all'epoca dei fatti non era parlamentare, dopo la condanna per diffamazione. Il senatore ha assistito in aula alla lettura della sentenza. "E' un primo grado - ha precisato -, non una sentenza definitiva. Ci sarà spazio per l'appello".



Il circolo gay: "Giustizia è fatta" - "Giustizia è fatta nei confronti di un personaggio che ha fatto dell'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la sua ragione di battaglia politica". Lo ha detto il presidente di Omphalos Lgbti, Stefano Bucaioni. Diversi attivisti del circolo gay perugino erano in aula al momento della sentenza e si sono abbracciati, visibilmente soddisfatti.