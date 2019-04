Ddl Pillon, Monica Cirinnà e Lara Comi a Tgcom24: "Va ritirato, non tutela le donne né i figli"

Cirinnà: "E' un testo pericoloso""Aspettiamo il ritiro di questo testo che è pericoloso per la libertà di donne e bambini e ci chiediamo perché M5s dichiaratosi contrario non ritira le firme - aggiunge Cirinnà. - L'obbligo di bigenitorialità dal punto di vista economico è un ricatto per la donna che vuole separarsi". "Inoltre, - continua la senatrice Pd, - i bambini vengono considerati come trolley in questo disegno di legge che sancisce un ritorno al patriarcato".