Famiglia, Salvini: "Ddl Pillon è un buon punto di partenza"

Il Ddl Pillon "è un buon punto di partenza". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, spiegando che "il diritto di famiglia va rivisto: l'affido condiviso oggi non è attuato, in troppi i casi i bambini perdono la madre, il padre o i nonni". "Forse Spadafora non lo sa - ha proseguito a margine di un comizio a Como - o non è un problema che vive sulla sua pelle. Però è pieno di bambini che vengono usati dagli adulti per i propri litigi".