Il ritorno a scuola a Norcia: doppia festa, istituti ricostruiti dopo il sisma

"Viva la scuola, non ne potevamo più di starcene a casa": è il messaggio che lanciano gli studenti di Norcia per il ritorno a scuola, dopo 7 mesi. Un momento di festa e di "grande importanza", per ragazzi e docenti. Ma per loro c'è anche un secondo motivo per festeggiare, possono infatti ricominciare l'anno scolastico in due nuovi plessi che sono stati completati a quasi tre anni dal devastante sisma del 30 ottobre 2016.