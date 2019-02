Non si placano le polemiche intorno al caso di Foligno, dove un insegnante di una scuola elementare ha costretto un bambino di colore – di origine nigeriana – a passare tutta la lezione dando le spalle all'aula con il volto rivolto alla finestra e ha anche ammonito gli altri alunni, “Guardate com'è brutto. Dovete girarvi per non guardarlo”.



Il papà del bambino parla ai microfoni di "Mattino Cinque": "Si tratta di un episodio grave, mio figlio ci è rimasto malissimo. Ci siamo sentiti ovviamente molto discriminati. Però non dirò altro, voglio capire bene cosa sia successo".



Non è il primo episodio di discriminazione avvenuto nella scuola elementare di via Montecervino: la sorella del bambino avrebbe seguito un comportamento analogo da parte dello stesso docente, che intanto è stato sospeso in via cautelare.