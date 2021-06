Covid, Norcia proroga per una settimana l'obbligo di mascherina all'aperto

IPA

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha firmato un'ordinanza con cui si proroga per sette giorni, fino al 4 luglio, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. La misura è stata adottata su richiesta del Commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, in considerazione dell'attuale contesto epidemico locale. L'incidenza di casi settimanali a Norcia è superiore a 200 su 100mila abitanti.