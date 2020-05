Coronavirus, in Umbria per la prima volta zero contagi

In Umbria zero contagi da Covid-19 su 751 tamponi eseguiti, 38.823 nel complesso. Lo ha reso noto la Regione. Le persone positive restano quindi 1.394. Continua il calo degli attualmente positivi: sono 236, -21 rispetto a sabato. I guariti sono 1.090 (+21) e 53 i clinicamente guariti (-8). Stabile a 68 il numero dei morti. I ricoverati sono 71 (-2), di cui 13 in terapia intensiva. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui