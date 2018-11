Caso Shalabayeva, a giudizio tre funzionari e quattro poliziotti

L'ex capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese e l'allora responsabile dell'ufficio immigrazione Maurizio Improta sono stati rinviati a giudizio dal gip di Perugia per il presunto rapimento di Alma Shalabayeva. Stesso provvedimento per il giudice di pace Stefania Lavore e per quattro poliziotti coinvolti. Prosciolti invece i tre funzionari dell'ambasciata del Kazakistan, per i quali è stata riconosciuta l'immunità diplomatica.