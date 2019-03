Brucia azienda per il recupero dei rifiuti a Perugia, il Comune: "Restate a casa"

Le fiamme si sono sprigionate in una struttura industriale che sorge nell'area di Ponte San Giovanni. A bruciare sarebbero state diverse balle di carta. Si sta comunque valutando se siano interessati anche altri materiali ed eventualmente quali. Sul posto anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi. "Stiamo valutando la situazione per quanto riguarda l'aria e i provvedimenti eventualmente da prendere", ha spiegato. Sul suo profilo Facebook il Comune ha suggerito alla popolazione "di non stare all'aperto e di tenere chiuse le finestre".



I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono intervenuti con tutto il personale a disposizione. Impegnati oltre una ventina di uomini con numerosi mezzi fatti affluire anche dai vari distaccamenti. Sono stati fatti arrivare anche il mezzo antincendio in servizio all'aeroporto di Perugia, dotato di una botte da 25mila litri e in grado di produrre anche schiuma, come per le emergenze nucleari, batteriologiche e chimiche, e un carro luci. Sul posto anche le forze di polizia, con i carabinieri del Noe.