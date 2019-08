Agente tenuto ostaggio per mezz'ora con lametta in carcere a Perugia

Un assistente capo della polizia penitenziaria è stato tenuto in ostaggio nella notte per circa mezz'ora con una lametta al collo da due stranieri detenuti nel carcere di Capanne, a Perugia. A denunciarlo è il sindacato della polizia penitenziaria Osapp. La situazione è tornata sotto controllo dopo l'intervento del personale della penitenziaria e dei vertici della casa di reclusione. I due stranieri sono stati posti in isolamento.