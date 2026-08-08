Apprensione in Umbria: ragazza di 14 anni scomparsa da tre settimane | L'appello per ritrovarla

La ragazzina è alta circa 170 centimetri e ha occhi e capelli castani. Non ha con sé i documenti. Anche il Comune di Giove ha lanciato un appello sui social per ritrovare la ragazzina. "Rivolgiamo un appello accorato a tutta la cittadinanza e alle comunità dei Comuni vicini affinché condividano questo avviso il più possibile. Chiunque l'abbia vista, creda di averla avvistata o abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112".