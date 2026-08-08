Apprensione in Umbria: ragazza di 14 anni scomparsa da tre settimane | L'appello per ritrovarla
La giovane si chiama Ikhlas Ayah Masonicic. Di lei si sono perse le tracce dal 22 luglio. Alta 170 centimetri, ha occhi e capelli castani, e non ha con sé i documenti. Il suo telefono "sarebbe stato tracciato a Torino"
Ikhlas Ayah Masonicic © Comune di Giove/Facebook
Sono ore di apprensione per i familiari e gli amici di Ikhlas Ayah Masonicic, ragazzina di 14 anni scomparsa da Giove, in Umbria. Della giovane non si hanno notizie da circa 20 giorni. Il padre, dopo lunghe ore di drammatico silenzio, ha presentato una denuncia ai carabinieri. Ikhlas vive con il padre e i fratelli nel paesino in provincia di Terni.
La scomparsa
Secondo il racconto dei familiari, la 14enne è scomparsa la sera del 22 luglio dopo aver riferito di avere un appuntamento con un'amica. Da allora si sono persi i contatti con l'adolescente. Il suo telefono sarebbe stato tracciato a Torino, ma la 14enne potrebbe trovarsi in qualsiasi città o regione d'Italia.
L'appello
La ragazzina è alta circa 170 centimetri e ha occhi e capelli castani. Non ha con sé i documenti. Anche il Comune di Giove ha lanciato un appello sui social per ritrovare la ragazzina. "Rivolgiamo un appello accorato a tutta la cittadinanza e alle comunità dei Comuni vicini affinché condividano questo avviso il più possibile. Chiunque l'abbia vista, creda di averla avvistata o abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112".