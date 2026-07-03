Ultraleggero precipita nell'Aretino, morto un 58enne

Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un'aviosuperficie di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo: morto il pilota di 58 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato, per cause in corso di accertamento, in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi, per il pilota non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.