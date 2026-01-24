Ultima Generazione, attivisti assolti per il blocco del raccordo a Roma nel 2022

"Con quella del 22 gennaio siamo a 58 assoluzioni per azioni dirette nonviolente compiute come Ultima Generazione - prosegue il movimento -. Un numero che ci ricorda, ancora una volta, che in uno stato democratico la protesta e l'azione diretta nonviolenta non sono dei reati ma, in un paese che risulta al 16° posto in classifica - secondo le stime del Climate Risk index - tra i paesi più colpiti dalla crisi climatica (e le recenti alluvioni in Sicilia e Sardegna lo confermano) e in un momento storico in cui anche i tentativi di affrontare la crisi climatica a livello mondiale si svuotano di speranza. Ma il governo anziché affrontare i problemi reali delle persone, sta per varare un nuovo provvedimento legislativo teso ancora di più a impedire il diritto costituzionale a manifestare"