"Chill" è la parola giovane dell'anno: parola della Crusca

Per la cronaca l'Accademia della Crusca aveva puntato su chill. Il suo presidente, il linguista Paolo D'Achille su aura, la Società Dante Alighieri su bro e fra. Sara Funaro, sindaca di Firenze e altri primi cittadini toscani hanno scelto boomer, chill e ghostare. Mondadori Edu, traendole dal dizionario d'italiano Devoto-Oli, ha selezionato, oltre a bro e a ghostare, i vocaboli bestie, cringe, dissing, crush e triggerare.



L'ultima edizione della parola giovanile dell'anno ha anche contemplato tre premi speciali che saranno assegnati ad una scuola di Firenze aver selezionato e ben definito la locuzione "essere cucinato" (espressione utilizzata quando si è nei guai) e, per i più bei neologismi, all'associazione Step-Net, che ha coordinato il lavoro prodotto da nove fra ragazze e ragazzi plusdotati e a un liceo di Acireale (Catania), per aver inventato la parola elevanza, termine che racchiude in sé l'essenza dei valori più alti e dell'eleganza più raffinata.