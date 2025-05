Udine, si butta in acqua per salvare il suo cane e muore

Si era gettato in acqua per salvare il suo cane a San Gervasio di Carlino (Udine), è stato trovato senza vita quasi 24 ore dopo. Il corpo di Gianfranco Baldin, travolto dalla corrente, è stato recuperato dai sommozzatori e dai vigili del fuoco dopo le operazioni per svuotare il torrente. Con il calo del livello del corso d'acqua, è stato infatti individuato il cadavere. Il cane era stato tratto in salvo dai pompieri, che per l'uomo non hanno potuto fare nulla. Baldin sarebbe infatti stato trascinato sul fondo da un mulinello e per lui è risultato quindi impossibile ritornare a galla.