Udine, in quota a 2mila metri con ciabatte da mare: salvati dal soccorso alpino, ma è polemica sui costi

Il post del soccorso alpino

Il fatto è stato raccontato sui social anche dallo stesso soccorso alpino. Che non ha risparmiato una nota polemica e un invito alla prudenza. "Nella giornata di ieri, e negli scorsi giorni, si sono susseguiti decine e decine di interventi del Soccorso Alpino per incidenti, in molti casi, purtroppo, mortali: 10 persone hanno perso la vita in alta montagna nell'ultima settimana. Altri interventi ci hanno visti protagonisti per recuperare escursionisti in ciabatte da mare o per recuperare gruppi che, in poche ore, si sono persi tre volte sullo stesso sentiero" si legge in un post Instagram. "Al Soccorso Alpino spetta il compito di soccorrere chi è in difficoltà, chiunque esso sia e ovunque si trovi. Non spetta a noi giudicare i comportamenti delle singole persone, fatto salvo casi eccezionali. Tutti noi siamo amanti della montagna e delle attività in quota, sempre consapevoli che il rischio 0 in montagna - come in tanti altri ambienti ove si pratica sport - non esiste. Da parte nostra, però, l'invito ad approcciarsi con estrema prudenza all'ambiente montano - in particolare quando non lo si conosce o non si ha sufficiente esperienza. Equipaggiamento adeguato, preparazione tecnica, competenza e un'approfondita pianificazione delle escursioni sono elementi imprescindibili per vivere al meglio la montagna (anche a quote basse!). A tutte e a tutti, un buon proseguimento della settimana di Ferragosto da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico".