Udine, morto lo sciatore 18enne ferito dopo una caduta: stava facendo da apripista prima di una gara di SuperG

Lo sciatore faceva parte dello Sci club Monte Dauda, che gli dedica queste parole: "Ti vogliamo ricordare così, felice sugli sci, gli stessi che ti hanno tragicamente strappato via da tutti noi. Grazie per il tuo cuore immenso, grazie per la tua sincerità, grazie per la tua disponibilità, grazie per la tua lealtà e correttezza. Resterai sempre con noi".