Uno sciatore minorenne di nazionalità inglese è morto a Cortina d'Ampezzo, nel comprensorio del Lagazuoi, in seguito a una caduta in pista. Nella traiettoria, il ragazzo avrebbe anche urtato un albero ed è morto sul colpo. Il personale sanitario del Suem, giunto sulla pista con l'elicottero, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.