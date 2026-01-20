Udine, teme possa fare del male al figlio e lancia il cane nel vuoto: morto l'animale

Preso dalla paura che potesse fare male al figlio, ha afferrato il cane e l'ha lanciato al piano interrato di un'area condominiale. Un volo di quattro metri che non ha lasciato scampo all'animale. Sarebbe questa la dinamica di quanto avvenuto nelle scorse ore a Udine. La notizia è stata diffusa da un animalista che ha raccontato di aver saputo della notizia dal proprietario del cane.