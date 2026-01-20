Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La denuncia di un animalista

Udine, teme possa fare del male al figlio e lancia il cane nel vuoto: morto l'animale

Il cagnolino era a spasso senza guinzaglio con il padrone quando si è avvicinato al piccolo: il papà lo ha preso facendogli fare un volo di quattro metri

20 Gen 2026 - 11:55
© Ansa

© Ansa

Preso dalla paura che potesse fare male al figlio, ha afferrato il cane e l'ha lanciato al piano interrato di un'area condominiale. Un volo di quattro metri che non ha lasciato scampo all'animale. Sarebbe questa la dinamica di quanto avvenuto nelle scorse ore a Udine. La notizia è stata diffusa da un animalista che ha raccontato di aver saputo della notizia dal proprietario del cane. 

L'episodio risalirebbe a domenica sera. Il cane, Pepe, affetto da una cardiopatia, era fuori casa con il suo padrone senza guinzaglio. L'animale, secondo quanto riferito dai proprietari, si sarebbe avvicinato a un bambino senza mostrare segni di aggressività. Il papà del piccolo, temendo però che potesse fare del male al figlio, avrebbe preso la bestiola e l'avrebbe lanciata verso l'area dei garage di un condominio, che si trova al piano interrato. Pepe sarebbe morto alcune ore più tardi dal veterinario.

La proprietaria del cane ha presentato denuncia alla Questura di Udine mentre l'animalista ha annunciato una manifestazione di solidarietà per venerdì 23 gennaio, proprio nell'area condominiale dove si è verificato il fatto.

Ti potrebbe interessare

cane
udine

Sullo stesso tema