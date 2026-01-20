Udine, teme possa fare del male al figlio e lancia il cane nel vuoto: morto l'animale

Il cagnolino era a spasso senza guinzaglio con il padrone quando si è avvicinato al piccolo: il papà lo ha preso facendogli fare un volo di quattro metri
© Ansa
Preso dalla paura che potesse fare male al figlio, ha afferrato il cane e l'ha lanciato al piano interrato di un'area condominiale. Un volo di quattro metri che non ha lasciato scampo all'animale. Sarebbe questa la dinamica di quanto avvenuto nelle scorse ore a Udine. La notizia è stata diffusa da un animalista che ha raccontato di aver saputo della notizia dal proprietario del cane.
L'episodio risalirebbe a domenica sera. Il cane, Pepe, affetto da una cardiopatia, era fuori casa con il suo padrone senza guinzaglio. L'animale, secondo quanto riferito dai proprietari, si sarebbe avvicinato a un bambino senza mostrare segni di aggressività. Il papà del piccolo, temendo però che potesse fare del male al figlio, avrebbe preso la bestiola e l'avrebbe lanciata verso l'area dei garage di un condominio, che si trova al piano interrato. Pepe sarebbe morto alcune ore più tardi dal veterinario.
La proprietaria del cane ha presentato denuncia alla Questura di Udine mentre l'animalista ha annunciato una manifestazione di solidarietà per venerdì 23 gennaio, proprio nell'area condominiale dove si è verificato il fatto.