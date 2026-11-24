Dopo l'evacuazione della mensa, all'esterno sarebbe poi scoppiata una violenta rissa tra persone di origine afghana e bengalese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, oltre al personale sanitario del 118, che ha preso in cura le persone che hanno manifestato sintomi connessi all'inalazione dello spray. Tutti e cinque sono stati condotti all’ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze.