Udine, spruzza spray al peperoncino nella mensa della casa dell'accoglienza: evacuata
L'episodio alla Casa dell'Immacolata di don De Roja. Intossicati quattro ospiti e un'operatrice. Il direttore: "Sporgeremo denuncia"
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È entrato nella mensa della casa di accoglienza in cui era ospite e ha spruzzato in aria una consistente dose di spray al peperoncino, scatenando il panico nella sala. I carabinieri stanno ancora tentando di identificare il giovane che, nella serata di lunedì, si è reso protagonista di questo gesto all'interno della Casa dell'Immacolata di Udine. In cinque sono stati condotti in ospedale per aver inalato la sostanza urticante, quattro ospiti e una operatrice della struttura.
Il direttore: "Sporgeremo denuncia"
L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 all’interno della struttura fondata da don Emilio De Roja. "Non sappiamo ancora se si sia trattato di un gesto compiuto con presupposti scherzosi o meno", ha spiegato il direttore della struttura Vittorino Boem, come riportato dal Messaggero Veneto. "In ogni caso, qualora vi siano i presupposti legali e sarà identificato l’autore del gesto, procederemo con una denuncia nei suoi confronti".
La rissa all'esterno
Dopo l'evacuazione della mensa, all'esterno sarebbe poi scoppiata una violenta rissa tra persone di origine afghana e bengalese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, oltre al personale sanitario del 118, che ha preso in cura le persone che hanno manifestato sintomi connessi all'inalazione dello spray. Tutti e cinque sono stati condotti all’ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze.