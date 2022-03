Ucraina, Viminale: 67.885 i profughi arrivati finora in Italia

A oggi sono arrivati in Italia 65.439 profughi dall'Ucraina: 33.591 donne, 5.910 uomini e 25.938 minori.

Lo rende noto il Viminale nell'ultimo aggiornamento disponibile, aggiungendo che sono confermate come principali città di destinazione Roma, Milano, Napoli e Bologna. Al dato registrato, spiega il ministero dell'Interno, vanno sommati i 2.446 profughi giunti in treno alla frontiera dal 10 al 23 marzo, per un totale complessivo di 67.885 persone.