Ucraina, Protezione civile: ipotesi contributi per i profughi ospitati

Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in audizione al Comitato Schengen, ha illustrato diverse ipotesi per affrontare l'emergenza rifugiati ucraini.

Tra le possibili misure, "una sorta di sostegno alle famiglie che ospitano i profughi che, se vogliono rimanere, hanno necessità di un sostegno dal punto di vista economico". L'aiuto andrebbe "sotto forma di assistenza al profugo, non alla famiglia". "Dobbiamo evitare di mettere in piedi meccanismi che nascono positivamente ma che, se usati in modo spregiudicato, possono causare qualche problema", ha aggiunto.