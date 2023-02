Ucraina, fiaccolata a Roma | "Pace subito e stop alla guerra"

Fotogallery - A Roma la fiaccolata per la pace in Ucraina

"Pace subito e stop alla guerra".

È uno degli slogan scandito durante la fiaccolata a Roma per la pace in Ucraina. Presenti, tra gli altri, il segretario della Cgil Maurizio Landini, il leader M5s Giuseppe Conte, il sindaco Roberto Gualtieri e il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi. Tra manifesti un grande striscione in verde "+Parole per tutti" e in fondo al corteo un grande telo bianco con scritto "Pace". La fiaccolata è arrivata in Campidoglio.