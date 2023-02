Nonostante i ripetuti appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per jet militari, il presidente americano Joe Biden ha escluso "per ora" l'invio di aerei da combattimento americani. Il presidente lo ha dichiarato in un'intervista tv. "No, non ha bisogno degli F16 adesso", ha risposto Biden alla domanda del giornalista sulla richiesta di Kiev aggiungendo che non esiste modo di sapere esattamente cosa richiederà la difesa ucraina in futuro, ma "escludo per ora" la fornitura di F16.