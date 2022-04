Ucraina, a Venezia la gigantografia della piccola profuga Valeriia

La gigantografia della piccola profuga ucraina di 5 anni, realizzata dall'artista francese Jr e diventata nota perché la rivista Time le ha dedicato una copertina a marzo, è stata stesa in via degli Schiavoni.

La performance è stata realizzata per la prima volta a

Leopoli

a marzo, la cui foto dall'alto è poi quella utilizzata per la copertina della rivista. La fotografia oggetto della gigantografia è stata scattata dal fotografo Artem Iurchenko quando Valeriia - che è nata a Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky - era appena stata accolta in Polonia con la madre.

Come riporta La Nuova Venezia, la performance artistica è stata realizzata in collaborazione con la Biennale. Il telo, lungo 40 metri, sarà conservata nella città lagunare per l'esposizione.