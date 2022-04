Guerra in Ucraina, problemi con il permesso di soggiorno per i rifugiati fuggiti prima che scoppiasse il conflitto

L'inviata di

"Striscia la Notizia"

Chiara Squaglia

rifugiato di guerra

si è recata a Pisa per indagare su una situazione paradossale che riguarda i rifugiati ucraini che, per fuggire alla guerra, hanno raggiunto il nostro Paese qualche giorno prima che scoppiasse il conflitto. "Un'apposita circolare del Ministero degli interni - ha spiegato l'inviata - concede ai profughi il permesso di soggiorno per un anno comee prosegue elencando i modi e tempi delle operazioni di soccorso in vigore dal 24 febbraio".

Molti cittadini ucraini, temendo che scoppiasse la guerra, sono scappati dall'Ucraina prima di quella data e tra questi ci sono anche i genitori di

Iryna

in questo momento sono stati registrati come turisti

l'asilo politico

ritiro del passaporto

l'impossibilità di rientro in patria

che, intervistata dall'inviata, ha raccontato quanto accaduto: "I miei genitori sono cittadini ucraini e sono arrivati in Italia il 20 febbraio perché avevano capito la situazione che si stava creando quindi non hanno il permesso di soggiorno e possono rimanere in Italia 90 giorni perchée all'ufficio immigrazione ci hanno detto che al 91esimo giorno loro devono richiedereche prevede ile soprattuttoche non è la situazione dei miei genitori perché loro vorrebbero tornare in Ucraina una volta finito tutto".

L'

Avvocato Gianluca Gambogi

le norme sul ricongiungimento familiare

un'integrazione all'articolo 20

, responsabile servizio assistenza Ucraina Ordine degli Avvocati di Firenze, ha spiegato che "chi è fuggito prima del 24 può utilizzare, se vi sono i presupposti,, ovvero ricongiungersi con un loro parente che vive in Italia stabilmente, il problema è che per ottenere il ricongiungimento familiare i tempi sono piuttosto lunghi senz'altro superiori ai 90 giorni". "Chiederei al governo italiano di fare- ha aggiunto Iryna - e la possibilità a tutti i cittadini ucraini che sono arrivati in Italia qualche giorno prima e si sono ritrovati nella stessa situazione dei miei genitori e poter accedere agli stessi diritti degli altri cittadini ucraini che sono arrivati dal 24 di febbraio in poi".