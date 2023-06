Uccisa ad Asti, ancora nessun provvedimento per il compagno

Non è in stato di arresto Paolo Riccone, il 57enne che venerdì è stato trovato dai carabinieri in una casa a Incisa Scapaccino (Asti) insieme al corpo senza vita della compagna, la 49enne Floriana Floris.

L'uomo si trova in ospedale. A suo carico, per il momento, l'autorità giudiziaria non ha preso provvedimenti. La Procura di Alessandria attende l'esito di una serie di accertamenti scientifici: l'autopsia e le analisi sulle tracce di sangue trovate su entrambi i corpi, sul pavimento e su un coltello.