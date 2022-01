Uccide figlio nel Varesotto, l'oratorio ricorda il bimbo di 7 anni: "Hai conquistato i nostri cuori"

"Hai conquistato per sempre i nostri cuori". È il messaggio scritto su Facebook dagli animatori dell'oratorio San Luigi di Schianno (Varese) per ricordare Daniele, il bambino di sette anni ucciso dal padre Davide Paitoni il giorno di Capodanno.

Il post - "Perché con quegli occhioni scuri e il tuo dolce sorriso, la tua simpatia, il tuo essere spiritoso e divertente, inarrestabile come un uragano ma al tempo stesso dolce come le merende che mangiavamo insieme in oratorio, hai avuto la capacità di farti voler bene da tutti noi, hai conquistato per sempre i nostri cuori. Ti vogliamo bene! Ci mancherai! Ciao Dani. I tuoi animatori".

Il messaggio, postato con una foto del bimbo sorridente, ha scatenato una serie di commenti. Eccone alcuni: "Questo non doveva succedere. Tutti devono pagare, non solo quel mostro che gli ha fatto questo, ma anche quelli che gli hanno permesso di farlo", "Una vicenda incredibile, che sconvolge nel profondo dell'animo", "Povero cucciolo innocente, riposa in pace piccolo angelo. Mi si spezza il cuore, non capisco come si possa arrivare ad un gesto simile. Mi stringo al dolore della mamma".